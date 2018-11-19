Казкова вулиця в Единбурзі зачарувала мережу

Користувачі не можуть відвести погляд від таємничої шотландської вулички.

На платформі Reddit користувач з ніком Palifaith поділився ефектним фото з вуличок Единбурга, яке за короткий час піднялось у тренди. Всього за 3 години допис побачили більш як 9 тисяч осіб, а ще понад 300 залишили коментарі. А все тому, що знімок нагадує не звичайну вуличку у Шотландії, а кадр з фільму. Користувачі відзначають, що Единбург є чарівним місцем, де загадкою залишається, як потрапити у те чи інше місце.

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