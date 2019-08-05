Фотограф показав оригінальні зачіски нігерійських жінок

Як виглядають дуже красиві і незвичайні зачіски. Фотограф документує культуру різнокольорового волосся прибережного нігерійського міста в серії фотографій під назвою Насиченість кольору.

Фотограф Медіна Даггер показала традиційні зачіски нігерійських жінок, до яких відносять косички і плетіння з намистинами.

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Спочатку жінки прибирали волосся саме так для того, щоб воно не заважало працювати, але зараз багато хто робить це заради краси. Колекція фотопортретів віддає належне відомому африканському фотографу J.D. 'Okhai Ojeikere, який понад півстоліття документував нігерійські жіночі зачіски, починаючи з середини XX століття.

За словами Медіни, способи плетіння африканських кісок датуються тисячами років, а нігерійська культура плетіння волосся – дуже довгий процес, з яким нігерійські жінки знайомляться з самого дитинства.

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