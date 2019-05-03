Фото, які не варто зберігати у будинку

Зберігаючи фото або вішаючи їх на стіну, ми не замислюємося про наслідки. У кожної фотографії своя енергетика, здатна принести допомогу або шкоду людині.

Якщо на фото з'явилися незрозумілі плями або розводи, то зображеній на ній людині загрожують проблеми зі здоров'ям. Можливо, є порча. Від цих знімків виходить негативна енергетика і їх необхідно позбутися.

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Часто ми переглядаємо знімки померлої людини. Не варто робити це часто, а тим паче ставити їх на видне місце. Цим ми тривожимо її душу і не даємо мертвій енергії покинути наш будинок, позбавляючи себе позитивної енергетики.

Можливо, у вас збереглися фотографії з людьми, з якими ви посварилися, можливо, та людина бажає вам зла. Позбувшись цих фото, ви позбудетеся і негативної енергії.

Раритетні фото

Зображення природних катаклізмів, поламаних дерев, опудал тварин і птахів відводять з дому позитивну енергетику і фінансове благополуччя.

Знімки на тлі зруйнованих будинків, будівель, старовинних церков і замків, пам'яток архітектури, аварій мають руйнівний вплив. Вони активно заважають побудувати щасливу долю, сприяють руйнуванню житла, ламанню техніки і меблів.

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