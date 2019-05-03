Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів День матері

Фото, які не варто зберігати у будинку

  • 30
Знімки на тлі зруйнованих будівель мають руйнівний вплив - фото 1
Знімки на тлі зруйнованих будівель мають руйнівний вплив / GetBg.net

Зберігаючи фото або вішаючи їх на стіну, ми не замислюємося про наслідки. У кожної фотографії своя енергетика, здатна принести допомогу або шкоду людині.

Якщо на фото з'явилися незрозумілі плями або розводи, то зображеній на ній людині загрожують проблеми зі здоров'ям. Можливо, є порча. Від цих знімків виходить негативна енергетика і їх необхідно позбутися.

І ще: Заклеювати камеру ноутбука: параноя чи необхідність

Часто ми переглядаємо знімки померлої людини. Не варто робити це часто, а тим паче ставити їх на видне місце. Цим ми тривожимо її душу і не даємо мертвій енергії покинути наш будинок, позбавляючи себе позитивної енергетики.

Можливо, у вас збереглися фотографії з людьми, з якими ви посварилися, можливо, та людина бажає вам зла. Позбувшись цих фото, ви позбудетеся і негативної енергії.

Раритетні фото - фото 325529
Раритетні фото

Зображення природних катаклізмів, поламаних дерев, опудал тварин і птахів відводять з дому позитивну енергетику і фінансове благополуччя.

Знімки на тлі зруйнованих будинків, будівель, старовинних церков і замків, пам'яток архітектури, аварій мають руйнівний вплив. Вони активно заважають побудувати щасливу долю, сприяють руйнуванню житла, ламанню техніки і меблів.

Читайте також: Ці речі не можна брати і давати в борг друзям

Джерело: nextavenue
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Сповідь продавця: чому ніколи не варто купувати техніку в кредит
  • 01 травня, 12:22
  • 1652
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 402
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1438073
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради