Ці речі не можна брати і давати в борг друзям

Люди часто позичають чашки, тарілки, каструлі у своїх знайомих і родичів / Politeka

Вчені вважають, що забобони мають глибоке історичне коріння. До наших часів найбільше збереглося прикмет, пов'язаних з домашнім побутом. Деякі з них забороняють брати в борг ті чи інші предмети.

Ювелірні вироби. Експерти настійно радять нікому не давати (нехай навіть на час) свої прикраси.

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Персні, браслети, намиста, кулони здатні вбирати людську енергію і акумулювати її. Віддаючи такі предмети, ви ризикуєте в якійсь мірі віддати і частинку своєї життєвої сили.

Кухонне начиння. Люди часто позичають чашки, тарілки, каструлі у своїх знайомих і родичів. Робити це категорично не можна. Річ у тім, що посуд вбирає в себе енергетику будинку, в якому вона використовувалася. Позичивши у людини її посуд, ви можете забрати собі її проблеми, хвороби і невдачі.

Не можна нікому позичати свій віник, інакше у вас можуть початися фінансові труднощі. Якщо не хочете образити людину, яка попросила у вас віник, можете їй його просто купити.

Ніколи не давайте користуватися вашим віником

Предмети гардеробу. Як же іноді хочеться взяти поносити у подружки її новенькі сукні! Цього робити не можна. Адже ми не знаємо, яка доля у власниці модної штучки.

Кухонна сіль. З цим харчовим продуктом пов'язано чимало прикмет і забобонів. З давніх-давен сіль наділяли магічними властивостями. І не дарма. Адже кристали солі теж володіють енергетичною пам'яттю. Сіль зберігає енергетику будинку і всіх його мешканців.

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