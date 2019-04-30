Заклеювати камеру ноутбука: параноя чи необхідність

Програміст відповідає на популярне запитання: чи треба заклеювати камеру ноутбука. Історія в деталях.

"Я хочу розповісти вам смішну історію про те, як я думав, що божеволію. Все почалося, коли я знайшов нового клієнта. Начебто звичайний замовник. Потрібно було зробити сайт для управління доставкою м'яса..."

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Компанія на західному узбережжі США. У і нас була величезна різниця в часі. Мені прислали купу якихось програм, щоб я міг віддалено бачити пересування всіх вантажівок з доставкою. Я все встановив, і мені відкрився доступ до карти, де були намальовані машини і маршрути.

Перший дзвіночок. У процесі роботи, мене весь час бентежило, що мій антивірус постійно у напрузі. То йому не подобалося, що йде багато запитів в мережу. То він постійно "лаявся" на невідомі додатки.

Другий дзвіночок. Оскільки я фрілансер і працюю, коли мені зручно (в основному ввечері або вночі, залежить від домашніх справ і дитини), я практично ніколи не сиджу за комп'ютером днем.

Несподівано у мене з'явилося швидкоплинне відчуття, що на мене хтось дивиться. Це тривало весь наступний тиждень. Все з'ясувалося ще через тиждень, коли мій клієнт пред'явив мені претензію, що я в робочий час не перебуваю за комп'ютером. І по факту не працюю повний восьмигодинний робочий день...

У підсумку:

Ці програми, які я поставив, стежили за моєю активністю за комп'ютером.

Моя веб-камера фотографувала кожні 5-10 хвилин. І записувала коротенькі відео.

З екрана ноутбука постійно робили скріншоти.

Всі мої рухи мишкою і натискання клавіш записувалися.

Порада для вас: без додаткового програмного забезпечення не можна просто так під'єднатися через інтернет до камери комп'ютера. І без причини заклеювати камеру, це звичайно, параноя. Якщо ви ніколи не ставили на свій комп'ютер невідомих програм. Всі ці програми для стеження працюють як віруси. І тому більшість антивірусів з легкістю виявляють підозрілу поведінку комп'ютера.

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