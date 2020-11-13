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Холостячка

Фото вогонь: Надя Дорофєєва показала себе у новому іміджі

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

У співачки Наді Дорофєєвої, схоже, назріває новий кліп. До того ж Надя поділилася знімком, на якому з шатенки вона перетворилася на блондинку.

Так знаменитість показала "шматочки" відео і фотографію, продемонструвавши свій новий образ. На сторінці в Instagram співачка опублікувала фотографію, на якій позує в ультракороткій спідниці і топі, а в руках "тримає" вогонь.

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Кадр вийшов дуже красивим і атмосферним. Варто відзначити, що з брюнетки Надя перефарбувалася в попелястий блонд, і шанувальники позитивно оцінили її перевтілення. Артистка зробила кілька публікацій, в яких натякає на першу сольну пісню і кліп і, скоріш за все, він буде пов'язаний з вогнем.

Шанувальники в коментарях зізналися, що сплять і бачать, коли це відео вже з'явиться в мережі. А ще вони відзначили, яка співачка красива на свіжих кадрах: "Красуня!", "Надя просто вогонь", "Вау, швидше б усе побачити!".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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