Форсаж: Хоббс і Шоу: новий трейлер фільму став хітом мережі

У мережі був опублікований трейлер фільму "Форсаж: Хоббс і Шоу" з Дуейн Джонсон і Джейсоном Стейтемом в головних ролях. Ролик за добу набрав понад мільйон переглядів.

Виробництвом картини займається студія Universal Pictures. В основу фільму покладена історія про ворогуючих героїв, які змушені об'єднатися, щоб перемогти лиходія – генетично прокачаного суперсолдата – у виконанні Ідріса Ельби.

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Режисером стрічки виступив Девід Літч, відомий зі фільмом "Дедпул 2". Прем'єра "Форсаж: Хоббс і Шоу" намічена на серпень поточного року.

Форсаж: Хоббс і Шоу – дивіться трейлер онлайн:

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