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Сомельє назвав напій, який викликає найважче похмілля

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Цей напій викликає найсильніше похмілля - фото 1
Цей напій викликає найсильніше похмілля

До споживання спиртних напоїв потрібно ставитися максимально відповідально. А від деяких узагалі краще відмовитися, якщо не хочете наступного дня боротися з жахливим похміллям. Власне, сомельє з Британії розповів, який напій може викликати найважче похмілля.

Серед алкогольних напоїв викликає найважче похмілля просекко. Про це розповів сомельє з Великої Британії Марко Кастеланеллі.

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"Найважче на ранок себе почувають ті, хто пив просекко. Досить одного або двох келихів, щоб наступного дня сильно боліла голова", – зазначив Кастеланеллі.

Він пояснив, що цей напій, подібно до шампанського, містить безліч бульбашок вуглекислого газу. Ця особливість забезпечує активніше та швидше поглинання організмом алкоголю. Після просекко людина швидко п'яніє, що послаблює контроль. Напій може споживатися у великій кількості, і це впливає на відчуття похмілля вранці, роблячи його інтенсивнішим.

Сомельє назвав напій, який викликає найважче похмілля - фото 439694
Просекко стає причиною найсильнішого похмілля

Щоб уникнути важких наслідків, сомельє рекомендує пити воду. На кожен келих спиртного напою він пропонує випивати склянку води. Також воду корисно випити перед сном – велику склянку.

"Просекко потрібно пити повільно і не натщесерце", – підкреслив експерт.

Тож прислухайтеся до порад сомельє, щоб не страждати від похмілля наступного ранку!

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Джерело: Medikforum
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