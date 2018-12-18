Ford створив "розумну" собачу буду

Напередодні різдвяних канікул компанія Ford представила прототип собачої буди, оснащеної активною системою шумозаглушення.

За словами компанії, 45 відсотків собак лякаються вибухів петард і феєрверків, а такий притулок зможе захистити чутливі вуха тварин від гучних звуків.

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Основою для високотехнологічної буди стала пресована кора коркового дерева, адже вона має звукоізоляційні властивості. За аналогією з системою шумозаглушення в автомобілях, всередині будки розміщені мікрофони, що вловлюють звуки, а також аудіосистема, що пускає звукову хвилю тієї ж амплітуди в протифазі.

Ця собача буда сподобається чотирилапим

Побудований прототип буди стане першим об'єктом із серії Ford initiatives. У рамках проекту інженери спробують впровадити власні ноу-хау, спочатку розроблені для автомобілів, в повсякденне життя.

Раніше Ford запатентував ремені безпеки з підігрівом. У компанії запропонували розмістити у тканинній частині ременя нагрівальні елементи, а живлення на них буде подаватися через фіксатор.

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