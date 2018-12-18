Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019

Ford створив "розумну" собачу буду

  • 18
Ця буда сподобається собакам - фото 1
Ця буда сподобається собакам / The Verge

Напередодні різдвяних канікул компанія Ford представила прототип собачої буди, оснащеної активною системою шумозаглушення.

За словами компанії, 45 відсотків собак лякаються вибухів петард і феєрверків, а такий притулок зможе захистити чутливі вуха тварин від гучних звуків.

І ще: Subaru готує нову WRX STI S209 для США

Основою для високотехнологічної буди стала пресована кора коркового дерева, адже вона має звукоізоляційні властивості. За аналогією з системою шумозаглушення в автомобілях, всередині будки розміщені мікрофони, що вловлюють звуки, а також аудіосистема, що пускає звукову хвилю тієї ж амплітуди в протифазі.

Ця собача буда сподобається чотирилапим - фото 295895
Ця собача буда сподобається чотирилапим

Побудований прототип буди стане першим об'єктом із серії Ford initiatives. У рамках проекту інженери спробують впровадити власні ноу-хау, спочатку розроблені для автомобілів, в повсякденне життя.

Раніше Ford запатентував ремені безпеки з підігрівом. У компанії запропонували розмістити у тканинній частині ременя нагрівальні елементи, а живлення на них буде подаватися через фіксатор.

Читайте також: Hyundai Motor представила унікальну технологію доступу до автомобіля

Джерело: motor
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: сексуальна американська фітнес-модель Ана Чері (18+)
  • 16 грудня, 17:30
  • 2520
Що раніше готували на Новий рік: 8 головних страв
  • 14 грудня, 16:21
  • 1288
Новорічний манікюр 2019: ідеї красивих нігтів на Новий рік у фото
  • 14 грудня, 19:41
  • 4129
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Тварини