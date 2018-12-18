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Hyundai Motor представила унікальну технологію доступу до автомобіля
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Найбільший південнокорейський автовиробник Hyundai Motor заявив про закінчення роботи над новою інтелектуальною системою безключового доступу, яка дозволяє розблокувати двері та запустити двигун за допомогою відбитка пальця.
За словами розробників, імовірність помилки при такій ідентифікації складає усього 1 на 50 000.
І ще: Які помилки допускають водії при регулюванні дзеркал
Як повідомляється, принцип роботи нової системи досить простий: датчик у зовнішній ручці дверей сканує відбиток пальця і, якщо він збігається зі збереженим у пам'яті автомобіля зразком, замки розблоковуються. Після цього водій зможе завести авто дотиком до другого сенсора, розташованого вже безпосередньо в салоні машини.
Цікаво, що якщо в автомобіля кілька водіїв, то за допомогою дактилоскопії система зможе не лише розблокувати дверні замки, але й автоматично підлаштуватися під збережений профіль положення сидінь та кут нахилу дзеркал. При цьому у майбутньому компанія планує навчити біометричну систему встановлювати й інші індивідуальні налаштування: температуру, рівень вологості та характеристики кермового механізму (зокрема, нахил керма).
Вперше нова технологія стане доступною на оновленому Santa Fe 2019 року. Її почнуть встановлювати на кросовери уже в першій половині наступного року. Спочатку система з'явиться на автомобілях для китайського ринку. Коли вона стане доступною для інших країн, не уточнюється.
Наостанок, зазначимо, що раніше впровадження подібних технологій ускладнювалося через невирішені питання безпеки й довговічності. У Hyundai Motor підкреслюють, що знайшли рішення цих та інших проблем, проте подробиці обіцяють розкрити пізніше.
Наразі відомо лише те, що для протидії злому сканер фіксує різницю потенціалів електричного поля між горбками та западинами папілярного візерунка. Отже, обдурити систему штучним пальцем не вийде. Крім того, оскільки сенсори розміщені на скляній панелі, зняти з них копію відбитків не вийде.
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