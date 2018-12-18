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Subaru готує нову WRX STI S209 для США
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Автомобільний виробник Subaru готується вивести специфікацію WRX STI на американський ринок. Раніше виконання S209 було доступним лише для японських шанувальників моделі.
12 грудня 2018 року компанія Subaru подала заявку на реєстрацію товарного знаку S209 у США. Це означає лише одне – спортивна версія WRX STI вийде за межі Японії, де раніше продавалися S206, S207 та S208.
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За даними Autoguide, торгова марка S209 буде використовуватися для автомобілів і запчастин, а також для салонних килимків автомобілів.
У Subaru називають свої S-версії ультимативними модифікаціями STI. У 2011 році S206 отримала збалансовані по масі поршні, шатуни, колінчастий вал, турбокомпресор з шарикопідшипником і вдосконалений блок управління двигуном, які дозволили 2-літровому турбодвигуну видавати 316 "конячок". Керованість покращили завдяки амортизаторам Bilstein. Опціонально запропонований пакет NBR Challenge з карбоновим дахом і дисками BBS.
Версія S207 у 2015 році та S208 у 2017-му створювалися за аналогічною схемою, і на сьогодні віддачу двигунів вдалося довести до 325 к.с. Усі S-модифікації випускалися обмеженим тиражем – 300 одиниць S206, 450 примірників S208. Є ймовірність, що з S209 буде така ж історія.
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