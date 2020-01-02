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Ford розповів про найпопулярніші версії Mustang Mach-E

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Ford розповів, які Mustang Mach-E обирають покупці - фото 1
Ford розповів, які Mustang Mach-E обирають покупці

Компанія Ford розкрила вподобання своїх клієнтів при замовленні Mustang Mach-E. Виявилося, що кросовери в сірому кольорі популярніші, ніж у блакитному і червоному, а повнопривідні версії бронюють частіше, ніж "спортивні" GT.

З опублікованого звіту випливає, що 38 відсотків замовників вибрали кросовер у кольорі Carbonized Grey, 35 відсотків клієнтів зупинилися на варіанті Grabber Blue Metallic, а електромобіль у відтінку Rapid Red замовили 27 відсотків американців.

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Крім того, 80 відсотків замовлень припадає на Mach-E з акумуляторами збільшеної місткості, 55 відсотків – на повнопривідну модифікацію і 30 відсотків – на "спортивну" версію з приставкою GT.

Новинка дебютувала 18 листопада у Лос-Анджелесі. Тоді ж оголосили і ціни: найдоступніша версія з приводом на задню вісь обійдеться покупцям у 43 тисячі доларів, що дешевше найближчого конкурента Tesla Model Y (від 47 тисяч доларів).

Яким варіаціям Mustang Mach-E віддають перевагу клієнти - фото 377716
Яким варіаціям Mustang Mach-E віддають перевагу клієнти

Для моделі передбачені кілька модифікацій: з 75,7-кіловатною батареєю і 255-сильним агрегатом, акумулятором на 98,8 кіловат-години і мотором потужністю 282 сили, а також повнопривідні варіанти з тими ж батареями і 332-сильною установкою. Найпотужніший Mustang Mach-E GT отримав два електромотори сумарною потужністю 459 сили і акумулятор місткістю 98,8 кіловат-години.

У листопаді Ford почав приймати замовлення на обмежену серію First Edition з повним приводом, панорамним дахом з інфрачервоним захистом і розширеним списком обладнання. Спочатку передбачалося, що вона буде випущена тиражем 50 тисяч примірників, але пізніше у компанії уточнили, що 50 тисяч – це кількість кросоверів, які будуть випущені протягом 12 місяців.

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Джерело: Ford
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