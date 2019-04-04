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Ford придумав ім'я для електричного кросовера в стилі Mustang

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Електричний кросовер отримає багато спільного з Mustang - фото 1
Електричний кросовер отримає багато спільного з Mustang / CarShowroom

Компанія Ford подала у Відомство з інтелектуальної власності Європейського Союзу заявку на реєстрацію торгової марки Mustang Mach-E. За попередньою інформацією, таке ім'я може отримати концепт електричного кросовера в стилі купе Mustang або ж його серійна версія.

Батарейний кросовер Ford Mustang Mach-E також відомий під позначенням CX430. Він буде створений на модульній платформі C2, що лежить в основі Focus четвертого покоління і нового кросовера Kuga. Зовні електрокар буде нагадувати Mustang: якщо не цілком, то хоча б в деталях.

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Очікується, що прем'єра Ford Mustang Mach-E відбудеться у цьому році. Продажі кросовера стартують у першій половині 2020 року. Раніше Ford підтвердив, що без підзарядки модель зможе проїжджати до 600 кілометрів по циклу WLTP.

Ford придумав ім'я для електричного кросовера в стилі Mustang - фото 318837

З самого початку компанія планувала використовувати для кросовера ім'я Mach 1, але пізніше через негативну реакцію шанувальників прийняла рішення відмовитися від цієї назви.

Так виглядав Mustang Mach 1 70-х років - фото 318836
Так виглядав Mustang Mach 1 70-х років

У минулому позначення Mach 1 використовувалося для спеціальних версій Mustang. Такі фастбеки відрізнялися модернізованою підвіскою, функціональним повітрозабірником на капоті та більш потужними двигунами – від 5,8-літрового Windsor V8 до 7,0-літрового Cobra Jet.

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Джерело: Motor
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