З'явилися нові фото суперкара для тривалих поїздок від McLaren

Компанія McLaren опублікувала нові фотографії "суперкара для далеких поїздок". Автомобіль, як і раніше, ховають за камуфляжною плівкою. Втім, уже можна побачити справжню форму кузовних панелей. Публічний дебют моделі відбудеться у наступному місяці.

Процес розробки суперкара, який у компанії називають McLaren of Grand Tourers, увійшов у фінальну стадію. Позаду залишилися тисячі кілометрів випробувань спекою та холодом у різних частинах планети.

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Наступним етапом стануть кваліфікаційні тести, у тому числі 1600-кілометровий пробіг від інженерного центру неподалік Барселони до McLaren Technology Centre в англійському Вокінгу. У суперкарі поїдуть двоє людей з повним набором багажу.

На сьогодні відомо, що новий суперкар забезпечить високий рівень комфорту, буде відрізнятися просторим салоном з місцем для багажу, а також керованістю, яка не притаманна іншим машинам сегмента. Свою "ДНК" модель розділила з супергібридом McLaren Speedtail.

Гранд-турер не стане частиною будь-якої з наявних лінійок McLaren. Це буде унікальна, спроектована під певні вимоги модель. Товарне ім'я, а також подробиці про новинку стануть відомі найближчим часом.

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