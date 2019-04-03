У нових Hyundai може з'явитися сенсорне кермо та приладова 3D-панель

Компанія Hyundai представила своє бачення інтер'єру найближчого майбутнього з багатошаровим дисплеєм приладової панелі та сенсорними панелями на кермі. Ефективність такого компонування та зручність зчитування інформації перевірили у рамках дослідження.

Останній варіант перспективного кокпіта інженери Hyundai встановили в компактний хетчбек i30. Так компанія вирішила продемонструвати, що впровадження просунутих технологій не обмежується лише преміальним сегментом.

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Особливістю концепту інтер'єру стала цифрова приладова панель з багатошаровим дисплеєм (MLD): два дисплеї встановлені на відстані шість міліметрів один за одним, що дозволяє створювати об'ємні зображення, а також вибирати рівень відображення інформації у залежності від її важливості.

Крім того, в кермо інтегровані два дисплеї, графіка на яких змінюється в залежності від обраного пункту меню на приладовій панелі, а також параметрів руху. Призначення кожної кнопки можна налаштувати на свій розсуд, а всього на кожному з дисплеїв їх може бути максимум п'ять.

Розробки в області інтер'єру компанія Hyundai веде з 2015 року, коли вирішила скоротити кількість фізичних кнопок і замінити тумблери на кермі сенсорними панелями. З 2016 року марка замінила всі кнопки тачпадом, а у 2017 додала можливість кастомізації.

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