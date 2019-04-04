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Представлений оновлений кросовер Ford Kuga: платформа від Focus і гібридні модифікації
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Компанія Ford представила кросовер Kuga наступного покоління. Новинка отримала нову платформу, дизайн у стилі Focus, лінійку гібридних силових установок і повністю новий салон з "шайбою" селектора трансмісії, "планшетом" на передній панелі та цифровою панеллю "приладів".
Новий Ford Kuga побудований на модульній платформі C2, яка лежить в основі сімейства Focus четвертого покоління. Жорсткість кузова на кручення збільшилася на 10 відсотків, а маса у порівнянні з попередником знизилася на 90 кілограмів. Новинка стала ширшою та довшою за стару Kuga. Крім того, у неї збільшилася колісна база.
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Kuga нового покоління на 89 міліметрів довший і 20 міліметрів нижчий за кросовер попереднього покоління. Запас місця у плечах передніх пасажирів збільшився на 43 міліметри, а в ногах на рівні стегон – на 57 міліметрів. Ззаду ці показники становлять 20 і 36 міліметрів відповідно. Простір над головою зріс на 13 і 35 міліметрів спереду і ззаду.
Гамма двигунів для європейського ринку включає 1,5-літровий бензиновий (120 або 150 сил) і два дизелі об'ємом 1,5 і 2,0 літра (120 і 190 кінських сил), які можуть працювати в парі з шестиступеневою "механікою" або восьмидіапазонним "автоматом" з адаптивною логікою перемикання. Привід може бути переднім або повним.
При цьому основну ставку в компанії роблять на гібридні модифікації: бензинові силові установки з можливістю підзарядки від розетки і без неї, а також варіант на базі дизельного агрегату.
Під'єднуваний Ford Kuga Plug-In Hybrid оснащується атмосферником 2.5, що працює по циклу Аткінсона, електромотором і блоком батарей місткістю 10,3 кіловат-години. Сумарна потужність – 225 сил. Машина може проїжджати на електротязі до 50 кілометрів, а її середня витрата палива становить 1,2 літра на 100 кілометрів пробігу.
Паралельний гібрид Ford Kuga Hybrid, який не потрібно під'єднувати до розетки, обладнаний тим же мотором 2.5, але менш місткою батареєю. Він витрачає 5,6 літра бензину на 100 кілометрів. Дизельний Kuga EcoBlue Hybrid (2,0 літра і 150 кінських сил) з 48-вольтним стартер-генератором споживає п'ять літрів на 100 кілометрів.
В оснащення Ford Kuga нового покоління увійшов модем FordPass Connect з Wi-Fi, проекційний дисплей, безпровідна зарядка для смартфонів, система запобігання фронтальних зіткнень і при русі заднім ходом, помічник при паркуванні, функцію відчинення багажника без рук. Крім того, кросовер можна обладнати аудіосистемою B & O з десятьма динаміками та сабвуфером, системою активного шумозаглушення, комплексом безпеки Co-Pilot360 з адаптивним круїзом, системою моніторингу сліпих зон, функцією допомоги при екстреному маневруванні, передньою і задньою ширококутними камерами.
На європейському ринку кросовер запропонують в чотирьох версіях: початковій Trend, топовій Titanium, спортивній ST-Line і розкішній Vignale. Ціни поки не озвучуються.
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