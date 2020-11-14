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Ford представив електричну версію фургона Transit

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Ford Transit - фото 1
Ford Transit / theverge

Компанія Ford представила електричну версію Transit. Машина отримала назву Ford E-Transit, її вихід на ринок відбудеться наступного року, причому виробник одразу ж назвав і ціну електрофургона: американцям він обійдеться в 45 000 доларів.

Зовні Ford E-Transit повторює звичайний фургон, головна ж відмінність, власне, полягає в силовій установці. Автомобіль оснащений електромотором на 269 к.с. і 429 Нм, а також батареєю місткістю 67 кВтг. З таким акумулятором новинка проїжджає на одному заряді 350 км за циклом WLTP. Такого пробігу вистачить не тільки для міських, але і для приміських перевезень.

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Ford E-Transit розрахований на зарядку потужністю понад 115 кВт. На практиці це означає, що за 10 хв підключення до термінала машина заповнить свій запас ходу на 48 км, а за 15 хв на 72 км. Крім іншого, E-Transit непогано оснащений. Він отримав систему FordPass Connect з точкою доступу 4G LTE WiFi, функцію автоматичного гальмування та виявлення пішоходів.

Новинку запропонують в кількох кузовних версіях (включаючи вантажний фургон і шасі з кабіною), крім того, покупцям будуть доступні три варіанти висоти даху і стільки ж варіантів довжини кузова.

Ford представив електричну версію фургона Transit - фото 434887

Ford представив електричну версію фургона Transit - фото 434888

Ford представив електричну версію фургона Transit - фото 434889

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Джерело: theverge
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