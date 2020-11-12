На яких авто їздить новообраний президент США Джо Байден

Новим президентом Америки обрали Джо Байдена. Відзначимо, що він є справжнім автопатріотом. Розглянемо, якими машинами володів новий глава країни.

46-й президент Штатів небайдужий до класичних машин.

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Вже більше 50 років він є шанувальником свого Chevrolet Corvette. Ця модель настільки запала йому в душу, що він навіть знявся з нею для передвиборчої кампанії. Однак першою машиною президента був беушний Studebaker 51-го року. Політик не обмовився, який мотор був під капотом машини, але швидше за все мова йде про 2,8-літровий 85-сильний движок.

Президент відзначає, що модель була пофарбована в яскраво-карамельний відтінок, мала роздільне лобове скло. Судячи з опису йдеться про Concord, Cambridge або Cranbrook. Всі машини цього сімейства комплектувалися 3,6-літровим 97-сильним двигуном.

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