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На яких авто їздить новообраний президент США Джо Байден
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Новим президентом Америки обрали Джо Байдена. Відзначимо, що він є справжнім автопатріотом. Розглянемо, якими машинами володів новий глава країни.
46-й президент Штатів небайдужий до класичних машин.
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Вже більше 50 років він є шанувальником свого Chevrolet Corvette. Ця модель настільки запала йому в душу, що він навіть знявся з нею для передвиборчої кампанії. Однак першою машиною президента був беушний Studebaker 51-го року. Політик не обмовився, який мотор був під капотом машини, але швидше за все мова йде про 2,8-літровий 85-сильний движок.
Президент відзначає, що модель була пофарбована в яскраво-карамельний відтінок, мала роздільне лобове скло. Судячи з опису йдеться про Concord, Cambridge або Cranbrook. Всі машини цього сімейства комплектувалися 3,6-літровим 97-сильним двигуном.
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