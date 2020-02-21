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Ford представить новий потужний Bronco Sport 2021

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Ford - фото 1
Ford / carscoops

Менша модель від Ford, що базується на кросовері Bronco Sport (раніше називався baby Bronco) з'явиться у квітні.

Рухатися модель буде завдяки базовому 2,3-літровому чотирициліндровому двигуну з турбонаддувом. Також очікується версія 2,0-літрового V6 з турбонаддувом.

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Обидва агрегати будуть працювати в парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач, спільно розробленою Ford і GM. Також не виключена поява версії з гібридною силовою установкою. І чудова механічна коробка передач теж може бути варіантом трансмісії.

Керівники Ford сказали дилерам, що в кінці цього року вони очікують побачити Bronco Sport.Дилерам також сказали, що Ford випускає сотні аксесуарів Bronco поруч з початковим запуском, щоб допомогти збільшити прибуток. Це має сенс, тому що його основний конкурент, Jeep Wrangler призначений для індивідуального налаштування. Обидві моделі кузова нового позашляховика мають знімний дах і двері, а також деякі серйозні позашляхові елементи.

Ford представить новий потужний Bronco Sport 2021 - фото 387218

Ford представить новий потужний Bronco Sport 2021 - фото 387219

Ford представить новий потужний Bronco Sport 2021 - фото 387220

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Джерело: carscoops
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