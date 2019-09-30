Собачий режим врятував водія Tesla від штрафу

Ірландець залишив пуделя в салоні своєї Tesla Model S з увімкненим Dog Mode, однак перехожі не помітили цього і викликали поліцію, щоб випустити собаку. На жаль, не обійшлося без розбитого вікна автівки, але про це та інше – далі!

Собаки, яких залишають замкненими в автомобілях господарі, можуть навіть загинути, особливо в сильну спеку. Щоб усунути цю проблему, в Tesla, наприклад, розробили спеціальний "собачий режим".

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При його активації кліматична установка в салоні підтримує постійну температуру близько 21 градуса Цельсія. На центральному дисплеї весь цей час горить напис "Мій господар скоро повернеться", щоб перехожі не панікували. Як з'ясувалося, це не завжди працює, і один власник Tesla з Дубліна переконався в цьому на власному прикладі.

Він залишив пуделя в салоні електромобіля, увімкнувши Dog Mode, і відлучився у справах. Собаку помітила жінка, котра проходила повз, і не на жарт насторожилася. За словами перехожої, пудель виглядав стурбованим і намагався сховатися від сонця. Панянка зателефонувала в службу захисту тварин, а ті викликали поліцію.

Повідомлення важко не розгледіти на великому екрані Tesla

Офіцери не придумали нічого кращого, ніж розбити бокове скло Model S, щоб собака могла дихати свіжим повітрям. І заодно виписали штраф власнику. Ірландець звернувся до суду і виграв його, надавши опис роботи "собачого режиму" і довівши тим самим, що вихованцеві нічого не загрожувало. А ось напис на екрані про те, що господар скоро повернеться, не помітили ані перехожі, ані поліцейські.

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