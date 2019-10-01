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В Україні знайшли старий Запорожець з нульовим пробігом: фото

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Запорожець ЗАЗ-968 - фото 1
Запорожець ЗАЗ-968 / autocentre

Тим, хто хоче подивитися на старенький Запорожець, який зберігся новим, варто відвідати технічний фестиваль Old Car Land 2019. Свято пройде в Києві з 4 по 6 жовтня.

Цей унікальний ЗАЗ-968 обіцяє бути одним з найцікавіших експонатів фестивалю. Запорожець проїхав лише 100 км. Він простояв "незайманим" в гаражі понад 25 років. Автомобіль зберіг всі оригінальні деталі.

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В Україні знайшли старий Запорожець з нульовим пробігом: фото - фото 358847

Ще одна особливість цієї машини – вона зроблена для людей з обмеженими фізичними можливостями, тобто з ручним керуванням. У Запорожця тільки одна педаль – це зчеплення. Газ і гальмо розташовані на рульовому колесі.

Як каже власник авто, саме з цієї причини він одного разу мало не потрапив в аварію. Водій, за звичкою хотів загальмувати педаллю, але її не було. До управління на кермі водій поступово звик.

В Україні знайшли старий Запорожець з нульовим пробігом: фото - фото 358846
В Україні знайшли старий Запорожець з нульовим пробігом: фото - фото 358845

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Джерело: autocentre
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