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Гоночний Citroen легендарного пілота Себастьяна Льоба продали за шалену суму

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На цьому Citroen їздив пілот Себастьян Льоб - фото 1
На цьому Citroen їздив пілот Себастьян Льоб

На французькому аукціоні Aguttes пішов з молотка гоночний Citroen DS 3 WRC, який належав багаторазовому чемпіону світу з ралі Себастьяну Льобу. За останній спорткар, яким керував легендарний гонщик, невідомий покупець заплатив 730 000 євро.

За кермом цього Citroen DS 3 WRC різні пілоти виграли понад 80 ралійних заїздів, 16 разів підіймалися на п'єдестал, з яких 11 подіумів були чемпіонськими. Усього ж проданий екземпляр брав участь у 32 етапах світового чемпіонату з ралі з 2012 по 2016 роки.

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За словами експертів, на цьому Citroen виступав один з найуспішніших світових гонщиків – Себастьян Льоб. Саме на цьому автомобілі французький пілот завоював свій останній, дев'ятий за рахунком титул чемпіона світу з ралі. Крім того, завдяки хетчбеку інші французькі гонщики, Кріс Мік і Дані Сордо, здобули свої перші у кар'єрі перемоги.

Гоночний Citroen легендарного пілота Себастьяна Льоба продали за шалену суму - фото 429504
Гоночний Citroen легендарного пілота Себастьяна Льоба продали за шалену суму - фото 429503

Повнопривідний Citroen DS 3 WRC обладнаний гоночним турбомотором 1.6 потужність 300 кінських сил. Агрегат спорткара працює у парі з шестиступеневою секвентальною коробкою передач. За словами продавця, автомобіль перебуває в ідеальному зовнішньому та технічному стані. Спеціально перед продажем "зіркову" машину покрили ралійними лівреями.

Хто став володарем легендарного гоночного автомобіля залишається загадкою. Анонімний колекціонер заплатив за один з найуспішніших болідів сучасного ралі 730 000 євро.

Гоночний Citroen легендарного пілота Себастьяна Льоба продали за шалену суму - фото 429505
Гоночний Citroen легендарного пілота Себастьяна Льоба продали за шалену суму - фото 429506

На початку вересня на аукціоні Joe Macari Performance Cars у Лондоні виставили на продаж один з трьох культових Porsche 959, побудованих для знаменитого ралі "Париж-Дакар" 1985 року. Легендарний спорткар, створений всього у трьох примірниках, пілотував знаменитий бельгійський автогонщик Жакі Ікс.

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Джерело: Aguttes
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