Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні за 2019 рік

Відомо, що за минулий рік всього було зареєстровано 408,1 тисячі вживаних авто. Ця кількість виросла більше, ніж в три рази, в порівнянні зі статистикою за попередні роки. Так, фахівці визначили найтрендовіші автомобілі за 2019 рік.

Згідно з даними асоціації Укравтопром, люди останнім часом стали віддавати перевагу саме б/у автомобілям. Наприклад, в минулому році їх продали у 5 разів більше, ніж нових. Варто відзначити, що багато вживаних машин поставили на облік на початку року під час розмитнення. Щоправда, і в грудні було зареєстровано їх чимала кількість, а саме понад 30 тисяч машин, а це на 44% більше, ніж роком раніше.

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Таким чином, експертам вдалося визначити ті моделі машин, які мали найбільший попит в період 2019 року. Лідером продажів стали авто від бренду Volkswagen. Всього було поставлено на облік 74 856 авто цієї марки. Друге місце заслужено посів Opel з показником 34 893. У трійку увійшов також всім відомий Renault з цифрою 31 994. Українські автолюбителі ще придбали Skoda у кількості 31 920 тисячі машин. Не залишаються осторонь і авто від Ford – 28 202.

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