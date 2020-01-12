Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Спеціально для Tesla створили вінтажний інтер'єр: фото

  • 34
Спеціально для Tesla створили вінтажний інтер'єр: фото - фото 1

Багато хто погодиться, що від Ілона Маска швидше можна почути про швидкісні автотунелі, космічні ракети і про польоти на Марс, ніж про унікальність інтер'єру автомобіля. Практично всіх водіїв засмучують нудні і одноманітні салони Tesla Model 3. Але в наш час все можна виправити, були б гроші.

Так, фахівці європейського автомобільного тюнінг-ательє Vilner допрацювали інтер'єр п'ятимісного електричного седана Tesla Model 3. Для обробки салону був обраний якісний матеріал двох контрастних кольорів.

І ще: Хакери отримають чималу суму за злом Tesla Model 3

Спеціально для Tesla створили вінтажний інтер'єр: фото - фото 379288

Синьо-бірюзовий відтінок, який застосували для сидінь і підголівників, досить сильно схожий на класичний інтер'єр Chanel – Houndstooth. Водночас, такою ж тканиною обшитий дах, дверні стійки та безліч різних елементів. Помаранчеву обробку використали, швидше за все, як контраст і вона є на ременях безпеки і сонцезахисних козирках, кермі і центральній консолі. Особливу увагу привертають дерев'яні вставки, оскільки це не аплікація, а справжня дерев'яна панель по всій ширині.

Що стосується технічних змін, їх Vilner не вносили, обмежившись дизайнерськими рішеннями, однак встановили в салоні просунуту мультимедійну систему, замінивши цифровий екран.

Вартість унікального дизайну поки не озвучена. Але, попри це, представлений інтер'єр здивував автомобілістів і привернув до себе увагу в усьому світі. Багато з автолюбителів відзначили, що тюнингований салон їм подобається набагато більше ніж стандартний.

Спеціально для Tesla створили вінтажний інтер'єр: фото - фото 379285

Спеціально для Tesla створили вінтажний інтер'єр: фото - фото 379286

Спеціально для Tesla створили вінтажний інтер'єр: фото - фото 379287

Читайте також: Tesla Model Y з двома моторами показали на відео

Джерело: Радіо МАКИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українська музика 2019 року: рейтинг ТОП 100 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
  • 02 cічня, 17:00
  • 4215
ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 2000-х
  • 08 cічня, 11:00
  • 974
Привітання з Старим Новим роком 2020 у віршах, смс і прозі українською
  • 10 cічня, 16:00
  • 29493
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології