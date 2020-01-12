Спеціально для Tesla створили вінтажний інтер'єр: фото

Багато хто погодиться, що від Ілона Маска швидше можна почути про швидкісні автотунелі, космічні ракети і про польоти на Марс, ніж про унікальність інтер'єру автомобіля. Практично всіх водіїв засмучують нудні і одноманітні салони Tesla Model 3. Але в наш час все можна виправити, були б гроші.

Так, фахівці європейського автомобільного тюнінг-ательє Vilner допрацювали інтер'єр п'ятимісного електричного седана Tesla Model 3. Для обробки салону був обраний якісний матеріал двох контрастних кольорів.

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Синьо-бірюзовий відтінок, який застосували для сидінь і підголівників, досить сильно схожий на класичний інтер'єр Chanel – Houndstooth. Водночас, такою ж тканиною обшитий дах, дверні стійки та безліч різних елементів. Помаранчеву обробку використали, швидше за все, як контраст і вона є на ременях безпеки і сонцезахисних козирках, кермі і центральній консолі. Особливу увагу привертають дерев'яні вставки, оскільки це не аплікація, а справжня дерев'яна панель по всій ширині.

Що стосується технічних змін, їх Vilner не вносили, обмежившись дизайнерськими рішеннями, однак встановили в салоні просунуту мультимедійну систему, замінивши цифровий екран.

Вартість унікального дизайну поки не озвучена. Але, попри це, представлений інтер'єр здивував автомобілістів і привернув до себе увагу в усьому світі. Багато з автолюбителів відзначили, що тюнингований салон їм подобається набагато більше ніж стандартний.

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