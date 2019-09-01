Ford Mustang зроблять потужним, як Bugatti

Фахівці тюнінгового ательє Hennessey з американського штату Техас пообіцяли зробити купе Ford Mustang Shelby GT500 ще потужнішим – в півтора раза.

Компанія Ford називає новий спорткар Shelby GT500 найпотужнішим Mustang в історії моделі: його 5,2-літровий мотор V8 розвиває 770 кінських сил і 847 Нм крутного моменту.

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Hennessey пропонує клієнтам три рівні його доопрацювання. З пакетом Venom 850 потужність двигуна можна підняти до 850 кінських сил, а крутний момент – до 983 Нм. Пакет оновлень під назвою Venom 1000 пропонує рівно тисячу кінських сил і крутний момент 1152 Нм. Крім того, Mustang може бути таким же потужним, як Bugatti Veyron Super Sport.

З пакетом Venom 1200 Ford Mustang отримує потужність у 1200 кінських сил і 1356 Нм крутного моменту. Для цього мотор обладнають продуктивнішим нагнітачем, доопрацьованою системою впорскування, посиленими поршнями та шатунами, новим інтеркулером і спортивною вихлопною системою з нержавіючої сталі.

Заодно в Hennessey переналаштувати і семиступеневий "робот", щоб він міг впоратися зі збільшеною потужністю. Зовні 1200-сильний Mustang можна буде впізнати за шильдиками та логотипом Hennessey, а також табличках у салоні та моторному відсіку з порядковим номером і підписом глави ательє Джона Хеннессі.

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