У мережі показали найдивніший тюнинг Rolls-Royce

Тюнінг Rolls-Royce буває досить незвичайним. І ось в США вже є у продажу доволі дивний тюнингований Rolls-Royce Silver Wraith 1954 року.

Старий Rolls-Royce виглядає досить незвично. Передні крила стали подовженими, а хрому додали просто вкрай багато. Крім того, спереду у нього тепер аж сім фар.

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Також творці Rolls-Royce прикрасили його декоративною радіаторною решіткою спереду і ззаду. Салон вирішили залишити в оригінальному стані.

Створюється таке враження, що власник авто робив тюнинг з того, що йому попадалось під руку. Ціна такого Rolls-Royce чимала – 75 тисяч доларів.

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