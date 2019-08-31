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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

У мережі показали найдивніший тюнинг Rolls-Royce

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Rolls-Royce Silver Wraith 1954 року - фото 1
Rolls-Royce Silver Wraith 1954 року / topgir

Тюнінг Rolls-Royce буває досить незвичайним. І ось в США вже є у продажу доволі дивний тюнингований Rolls-Royce Silver Wraith 1954 року.

Старий Rolls-Royce виглядає досить незвично. Передні крила стали подовженими, а хрому додали просто вкрай багато. Крім того, спереду у нього тепер аж сім фар.

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Також творці Rolls-Royce прикрасили його декоративною радіаторною решіткою спереду і ззаду. Салон вирішили залишити в оригінальному стані.

Створюється таке враження, що власник авто робив тюнинг з того, що йому попадалось під руку. Ціна такого Rolls-Royce чимала – 75 тисяч доларів.

У мережі показали найдивніший тюнинг Rolls-Royce - фото 351196
У мережі показали найдивніший тюнинг Rolls-Royce - фото 351195
У мережі показали найдивніший тюнинг Rolls-Royce - фото 351194
У мережі показали найдивніший тюнинг Rolls-Royce - фото 351193

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Джерело: topgir
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