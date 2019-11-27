Ford Mustang Mach-e уже неможливо купити, і ось чому

Електрокросовер Ford Mustang Mach-e First Edition більше не можна замовити. Усі машини з пілотної партії забронювали протягом дев'яти днів з моменту показу. Поки мова йде тільки про передзамовлення, які можна скасувати, і існує ймовірність, що хтось із клієнтів відмовиться від покупки з часом!

Прийом замовлень на Mach-e стартував 18 листопада. Для того, щоб оформити заявку на придбання електромобіля серії First Edition, необхідно внести передоплату у розмірі 500 доларів. Такі кросовери будуть випущені у першу чергу і, відповідно, замовники отримають їх швидше за інших.

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Крім шильдика First Edition, такий електромобіль відрізняється від звичайної версії оббивкою крісел з контрастним рядком і накладками на педалі. Mach-e First Edition оснащується повним приводом, панорамним дахом з інфрачервоним захистом, розширеним списком обладнання і коштує 59,9 тисячі доларів.

Для передзамовлення слід було внести завдаток у розмірі 500 доларів

Mustang Mach-e з'явиться на ринку з заднім і повним приводом, установками потужністю від 255 до 459 кінських сил і акумуляторами на 75,7 і 98,8 кіловат-годин. Запас ходу в залежності від версії варіюється від 340 до 600 кілометрів, а на розгін до "сотні" йде від 7 до 5,5 секунди.

Початкова ціна автомобіля складає 43 тисячі доларів, а топовий Mach-E GT обійдеться покупцям у 61,6 тисячі доларів. Збір моделі стартує у кінці 2020 року. Крім США модель продаватиметься на ринках Китаю і Європи.

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