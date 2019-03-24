Обмежена партія Redmi Note 7 в Україні продаватиметься за смачною ціною

Довгоочікуваний бюджетний смартфон Redmi Note 7, який вже встиг стати хітом продажів у Китаї, буде представлений в Україні 25 березня. Тепер же стало відомо, що на наступного дня пройде перший блискавичний розпродаж, у рамках якого обмежена партія смартфонів буде пропонуватися за зниженою ціною.

За Redmi Note 7 у модифікації 4 ГБ оперативки та 64 ГБ вбудованої пам'яті потрібно буде викласти 5555 гривень. Рекомендована роздрібна ціна для цієї версії – 5999 гривень. Для порівняння, в Китаї ця версія Redmi Note 7 коштує 177 доларів (близько 4800 гривень).

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На жаль, розмір партії не повідомляється, але формулювання (блискавичний розпродаж) недвозначно підказує, що смартфонів буде небагато. Тобто, ще якийсь час новинка буде залишатися в дефіциті і у нас.

В Україні смартфон буде доступний у двох кольорах корпусу – чорний і градієнтний синій.

Смартфон Samsung Galaxy M20 з тими ж обсягами пам'яті, але більшою батареєю, що є прямим конкурентом Redmi Note 7, пропонується рівно за таку ж суму – 5 555 гривень.

Характеристики Redmi Note 7 з моменту анонсу в Китаї два місяці тому нітрохи не змінилися – екран діагоналлю 6,3 та роздільною здатністю 2340х1080 пікселів, здвоєна основна камера з датчиками 48 Мп і 5 Мп, селфі-камера на 13 Мп, SoC Qualcomm Snapdragon 660 і акумулятор на 4000 мАг з технологією швидкої зарядки Quick Charge 4.

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