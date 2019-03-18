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Xiaomi представила найпотужніший Android-смартфон Black Shark 2
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Окрім смартфонів Redmi 7 та безпровідних навушників Redmi AirDots китайська компанія Xiaomi представила свій топовий ігровий смартфон Black Shark 2. Зауважимо, що наразі це найпотужніший смартфон на базі ОС Android. Дізнайтесь, чим вражає новинка корпорації!
Фанам показали унікальний ігровий смартфон, причому вже третій у рамках свого модельного ряду. Однією з особливостей нової моделі стала запатентована система охолодження Liquid Cooling 3.0, яка дозволяє мобільному пристрою працювати на максимальній тактовій частоті без будь-якого перегріву та просідання fps. Якщо говорити про інші нюанси, то Xiaomi Black Shark 2 вдає із себе цілком звичайний смартфон. Цей апарат має 6,39-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 2340 на 1080 пікселів (FHD+) і підтримкою 240 Гц (технологія Fast Finger).
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Крім новітнього екрана, телефон отримав восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 855 з тактовою частотою 2,84 ГГц, графікою Adreno 640, 6/8/12 ГБ оперативної і 128/256 ГБ постійної пам'яті, яку можна розширити за допомогою слоту для установки карт пам'яті microSD об'ємом до 256 ГБ включно. За фотографії відповідає подвійний основний модуль (48 Мп + 12 Мп) і фронтальний на 20 Мп.
Для того, щоб не було необхідності регулярно заряджати пристрій, компанія вбудувала в його корпус акумулятор на 4000 мАг з підтримкою технології швидкої зарядки Quick Charge 4.0+ потужністю 27 Вт, що забезпечує повну підзарядку приблизно за одну годину.
Також Xiaomi Black Shark 2 може похвалитися модулями Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, A-GPS, 4G VoLTE, GLONASS і GPS, а ще в новинці знайшлося місце для сканера відбитків пальців. "З коробки" на смартфон встановлена операційна система Android 8.1 Oreo з фірмовою оболонкою MIUI 10 Game Edition. Розміри корпусу телефону складають 163,61 х 75,01 х 8,77 мм, тоді як важить він весь 205 грамів. Продажі почнуться вже на цьому тижні, але поки що тільки в Китаї.
Найдешевша модель з 6/128 ГБ пам'яті оцінена в 3199 юанів, за конфігурацію з 8/128 ГБ просять 3499 юанів, модифікація з 8/256 ГБ обійдеться в 3799 юанів, а за топову версію, оснащену 12 ГБ оперативки та 256 ГБ вбудованої пам'яті, покупцям потрібно викласти 4199 юанів.
Телефон доступний для покупки в чорному, сріблястому і блакитному кольорах.
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