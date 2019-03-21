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З'явилася інформація про Mi Band 4: одна з версій отримає NFC

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Xiaomi Mi Band 4 потішить версією з NFC - фото 1
Xiaomi Mi Band 4 потішить версією з NFC

Цього року очікується поява нового фітнес-трекера від Xiaomi під назвою Mi Band 4. Інформація, яка підтверджує ці очікування, з'явилася на сайті Bluetooth SIG. Там були помічені два пристрої, які пройшли сертифікацію.

Фактично, мова йде про дві версії одного пристрою. При цьому одна з них отримала підтримку NFC. Ця версія називається Mi Smart Band 4 NFC. Вона отримала модельний номер XMSH08HM. Друга версія – без підтримки NFC – називається Mi Smart Band 4 і має модельний номер XMSH07HM.

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Обидві моделі під'єднуються до інших мобільних пристроїв за допомогою безпровідної технології Bluetooth 5.0. Нагадаємо, модель попереднього покоління Mi Band 3 підтримувала версію протоколу Bluetooth 4.2. Зв'язок Bluetooth 5.0 забезпечує поліпшене з'єднання, збільшений радіус дії та вищу швидкість передачі даних у порівнянні з протоколом попереднього покоління.

Xiaomi Mi Band 4 отримає 2 версії - фото 315964
Xiaomi Mi Band 4 отримає 2 версії

Сертифікаційна документація також свідчить, що фактичним виробником фітнес-трекера Xiaomi Mi Band 4 є компанія Anhui Huami Information Technology Co. Ltd., яка володіє брендом Amazfit. З огляду на, що процес сертифікації вже пройдено, можна очікувати офіційну презентацію фітнес-трекера вже незабаром.

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Джерело: Gizmochina
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