Флагманський Meizu 16s показали на відео до презентації

За кілька днів до анонсу флагманського смартфона Meizu 16s у мережі з'явилося "живе" відео з демонстрацією роботи майбутньої новинки. Автор ролика поділився не тільки версією прошивки, але і результатами практичного тестування гаджета.

Під час зйомки апарат перебував у масивному захисному чохлі, що приховує дизайн корпусу. Проте у кадрі добре видно порівняно тонку верхню рамку дисплея, в області якої розташувалася фронтальна камера.

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Відеоряд демонструє роботу увімкненого пристрою – за 99 секунд автору ролика вдалося послідовно відкрити 20 різних додатків без підвисань інтерфейсу. Відповідно до опису відео, новинка дебютує під управлінням Android 9.0 Pie з фірмовою оболонкою Flyme 7.3.

Повторний запуск всіх додатків не привів до зниження продуктивності гаджета. За наявною інформацією, смартфон побудований на базі флагманського процесора Snapdragon 855 за підтримки 6 або 8 Гб оперативної пам'яті у різних конфігураціях.

Раніше Meizu 16s показав значний результат у мобільному бенчмарку AnTuTu, де йому вдалося набрати 357 975 "папуг". Згідно з попередніми витоками, смартфон також отримав 48-мегапіксельний сенсор камери Sony IMX586 з оптичною стабілізацією зображення.

Презентація Meizu 16s відбудеться 23 квітня. У продаж новинка в білому, синьому і чорному кольорах корпусу надійде за ціною близько $ 507.

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