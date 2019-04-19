На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Флагманський Meizu 16s показали на відео до презентації
-
- 10
За кілька днів до анонсу флагманського смартфона Meizu 16s у мережі з'явилося "живе" відео з демонстрацією роботи майбутньої новинки. Автор ролика поділився не тільки версією прошивки, але і результатами практичного тестування гаджета.
Під час зйомки апарат перебував у масивному захисному чохлі, що приховує дизайн корпусу. Проте у кадрі добре видно порівняно тонку верхню рамку дисплея, в області якої розташувалася фронтальна камера.
І ще: Galaxy Fold розібрали: що виявили блогери всередині смартфона?
Відеоряд демонструє роботу увімкненого пристрою – за 99 секунд автору ролика вдалося послідовно відкрити 20 різних додатків без підвисань інтерфейсу. Відповідно до опису відео, новинка дебютує під управлінням Android 9.0 Pie з фірмовою оболонкою Flyme 7.3.
Повторний запуск всіх додатків не привів до зниження продуктивності гаджета. За наявною інформацією, смартфон побудований на базі флагманського процесора Snapdragon 855 за підтримки 6 або 8 Гб оперативної пам'яті у різних конфігураціях.
Раніше Meizu 16s показав значний результат у мобільному бенчмарку AnTuTu, де йому вдалося набрати 357 975 "папуг". Згідно з попередніми витоками, смартфон також отримав 48-мегапіксельний сенсор камери Sony IMX586 з оптичною стабілізацією зображення.
Презентація Meizu 16s відбудеться 23 квітня. У продаж новинка в білому, синьому і чорному кольорах корпусу надійде за ціною близько $ 507.
Читайте також: З'явилося перше зображення флагмана Honor 20 pro
-
16:00Дебати Порошенко vs Зеленський: коли і де дивитися онлайн з Олімпійського
-
15:53У великому костюмі: Rihanna здивувала новим образом
-
15:43Науковці розповіли, як можна вичислити зрадника
-
15:42Зеленський – Порошенко: оголошені ведучі дебатів на Олімпійському
-
15:24Флагманський Meizu 16s показали на відео до презентації
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:16Mortal Kombat 11: вийшов релізний трейлер популярної гри
-
15:00Анекдоти про буденне: смішні жарти та історії з життя
-
14:42СКАЙ – Я все б віддав: дивіться новий романтичний кліп гурту
-
14:15Як Олімпійський готують до дебатів: фоторепортаж
-
13:51Регіна Тодоренко вперше показала обличчя сина
-
13:33Команда Зеленського: що треба знати про радників кандидата в президенти
-
13:13Модель Victoria's Secret показала гаряче фото в бікіні
-
12:40З'явилося перше зображення флагмана Honor 20 pro
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:20Форсаж: Хоббс і Шоу: новий трейлер фільму став хітом мережі
-
12:11Чіп і Дейл, Черепашки Ніндзя, Злюки Бобри та інші: найкращі музичні заставки з дитинства
-
11:40Вихідні на Пасху 2019: коли і скільки днів відпочинку на Великдень
-
11:20Ось що потрібно робити для покращення зору
-
10:50До та після: неймовірні перетворення песиків завдяки стрижці
-
10:20З'явилася перша мобільна бібліотека аудіокниг українською мовою
-
09:50Експерти розповіли, чому робота понад норму не збільшує прибуток
-
09:20Як приготувати соус барбекю вдома: легкий рецепт
-
08:50Тіна Кароль спокушає прихильників оголеними ніжками та глибоким декольте
-
08:20Покращуємо зір: 5 вправ для гімнастики очей
-
16:00Дебати Порошенко vs Зеленський: коли і де дивитися онлайн з Олімпійського
-
15:00Анекдоти про буденне: смішні жарти та історії з життя
-
13:33Команда Зеленського: що треба знати про радників кандидата в президенти
-
12:11Чіп і Дейл, Черепашки Ніндзя, Злюки Бобри та інші: найкращі музичні заставки з дитинства
-
10:20З'явилася перша мобільна бібліотека аудіокниг українською мовою
-
07:15Яку погоду очікувати 19 квітня в Україні
- 18 квітня
-
21:47Володимир Зеленський представив свою команду: Комаровський і Ко
-
20:31Ток-шоу Право на владу: дивитися онлайн прямий ефір із Зеленським
-
17:21Леон через 25 років: як змінилися улюблені герої фільму
-
15:30З'явився новий рейтинг кандидатів у президенти України на вибори 2019
-
14:45Сакури в України: коли і куди поїхати, щоб помилуватися цвітінням
-
12:00Тест для кмітливих. Вгадай, хто ховається на фото!
-
09:28Дебати на НСК Олімпійський: про що домовилися кандидати
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 18 квітня
- 17 квітня
-
21:54Науковці розповіли, як красиві люди ставляться до сексу
-
19:24Вихідні у квітні 2019 в Україні: коли і скільки вихідних на свята
-
18:00Сороміцькі анекдоти: веселі жарти про стосунки та секс (18+)
-
14:50Сексуальний гороскоп для чоловіків: характеристика знаків Зодіаку
-
13:25Порошенко погодився на дебати 19 квітня на Олімпійському: названо час
-
11:50Як довго я на тебе чекала: чим закінчився серіал і чи буде продовження
-
09:00Зеленський розповів, хто отримає квитки на дебати 19 квітня
-
07:15Потепління і дощі: прогноз погоди 17 квітня в Україні
- 16 квітня
-
20:19Як виглядала Вітні Х'юстон на початку своєї кар'єри
-
18:21Відпочинок весною: чому варто поїхати в Альпи
-
16:30ТЕСТ: Вгадай, яке фото зроблене в Україні!