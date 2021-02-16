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Загублене королівство піратів: дивіться трейлер документального серіалу

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Кадр з серіалу - фото 1
Кадр з серіалу

Netflix представив трейлер документального серіалу Загублене королівство піратів (The Lost Pirate Kingdom), який розповість про життя і "професію" морських розбійників.

Стрічка розповість про найвідоміших піратів Карибського моря, про захоплення скарбів і про формування майже власної піратської держави.

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Автори шоу обіцяють показати історії Чарльза Вейна, Енн Бонні, Чорної Бороди і інших. Уже в першому трейлері ігрових кадрів (художніх) більше, ніж документальних (де дослідники і вчені розповідають про ті часи).

Глядачі дізнаються про золотий вік піратства в XVII-XVIII століттях, про боротьбу різних країн з морськими злочинцями і життя найвідоміших з них. Серед інших мова піде про Едварда Тича, на прізвисько Чорна Борода, який прославився тим, що часто відпускав екіпажі захоплених кораблів і не заподіював морякам шкоди, попри свій кровожерливий образ.

Всі епізоди вийдуть 15 березня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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