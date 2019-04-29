Фінальна частина Месників побила світовий рекорд за зборами

Американський фантастичний фільм Месники: Фінал побив світовий рекорд за зборами в перші вихідні прокату, зібравши 1,2 мільярда доларів!

Відзначається, що попередній рекорд встановив фільм Месники: Війна нескінченності, який зібрав у перший уїк-енд 640 мільйонів доларів.

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За прогнозами, загалом картина може заробити понад 2,5 мільярда доларів. Нагадаємо, остання частина Месників від студії Marvel і Disney стартувала у світовому прокаті в середу, 24 квітня. В Україні фільм вийшов на екрани 25 квітня.



Супергерої, включаючи Капітана Америку, Халка і Чорну Вдову, тепер борються з міжгалактичним лиходієм Таносом. Раніше повідомлялося, що критики позитивно оцінили фінальну частину Месників.

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