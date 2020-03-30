УЄФА розглядає питання відновлення чемпіонатів

Національні чемпіонати можуть відновити вже влітку. Подробиці читайте нижче.

УЄФА розглядає варіант з відновленням національних чемпіонатів, які були зупинені через пандемію коронавірусу у світі.

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За інформацією джерела, в союзі планують завершити цей сезон в серпні й, таким чином, скоротити час проведення змагань у наступному розіграші. Таке рішення можуть прийняти з метою мінімізації втрат через пандемію COVID-19. Зазначається, що одне тільки перенесення Євро 2020 на наступний рік обійшлося УЄФА в сотні мільйонів євро.

Нагадаємо, всі європейські чемпіонати і матчі єврокубків припинено через пандемію коронавірусу. Турнір проведуть з 11 червня по 11 липня 2021 року. Нові дати обумовлені тим, що влітку 2020 року необхідно дограти європейські чемпіонати, які тимчасово зупинені.

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