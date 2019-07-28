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Фільм жахів: знімок електрички шокував українців

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Шокуючий стан українських електропоїздів - фото 1
Шокуючий стан українських електропоїздів / Facebook

Фотографія електрички, яка курсує за маршрутом "Київ-Козятин" шокувала користувачі мережі своїм зовнішнім виглядом. Знімок опублікувала Лора Манек на своїй сторінці в Facebook.

Дівчина написала, що не розуміє, як в такий електричці можна возити людей. Вона зазначила, що давно вже не їздила таким видом транспорту, але після останньої поїздки, у неї геть пропало бажання їздити в електричках.

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"Напрямок "Київ-Козятин". Бідні люди, які змушені їхати в таких "скотовозках" кожен день", – прокоментувала знімки Лора..

Користувачі мережі також прокоментували ці знімки і підкреслили, що зарплата керівника Укрзалізниці Євгена Кравцова становить 920 тисяч гривень на місяць.

Фільм жахів: знімок електрички шокував українців - фото 344101
Фільм жахів: знімок електрички шокував українців - фото 344102
Фільм жахів: знімок електрички шокував українців - фото 344100

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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