Оскар 2021: стало відомо, який фільм представлятиме Україну

Фільм "Атлантида" Валентина Васяновича боротиметься за номінацію "Найкращий міжнародний фільм" на Оскарі 2021. Дивіться трейлер картини на Радіо МАКСИМУМ!

Рішення про висування фільму "Атлантида" прийняв український оскарівський комітет. Цікавим є той факт, що за можливість вибороти Оскар від України боролися "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча та "Земля блакитна, наче апельсин" Ірини Цілик.

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Залишається тепер тримати кулачки, аби кіноакадемія відібрала українську картину Васяновича спочатку до лонг-листа премії, а потім і до шорт-листа "Оскара".

Фільм на Оскар 2021 від України: дивіться трейлер стрічки Атлантида:

Про що фільм "Атлантида". Це драма-антиутопія, події якої розгортаються у майбутньому 2025 році. Сюжет розповідає глядачеві про Україну, яка повертає до свого складу окупований Донбас. І попри те, що територія після війни уже не придатна для життя, вона стає місцем зародженням нового кохання.

Цікавим є той факт, що у стрічці знімалися непрофесійні актори. Головні ролі дісталися колишньому розвіднику, волонтеру благодійного фонду допомоги армії "Повернись живим" Андрію Римаруку, парамедику Людмилі Білеці та добровольцеві Василю Антоняку.

Зазначимо, що світ побачив фільм "Атлантида" під час Венеційського кінофестивалю у 2019 році. Картина там отримала нагороду та стала найкращим фільмом у секції "Горизонти". В Україні фільм покажуть під час Одеського кінофестивалю, який цьогоріч зі зрозумілих причин пройде онлайн з 25 по 3 жовтня.

На великі екрани "Атлантида" вийде 5 листопада.

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