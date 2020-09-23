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Коронавірус Карантин 1 вересня

Названо фільм, який став лідером світового рейтингу прокату 2020 року

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Вісім сотень - фото 1
Вісім сотень / manilatimes

Китайський фільм про війну "Вісім сотень" став лідером світового прокату у 2020 році. На виробництво стрічки, заснованої на реальних подіях, витратили 86 мільйонів доларів.

З моменту прем'єри картина "Вісім сотень" заробила 426 мільйонів доларів. Згідно з прогнозами, загальні збори фільму ще можуть вирости. Експерти оцінюють їх на рівні 445 мільйонів доларів.

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Фільм "Вісім сотень" заснований на реальних подіях. У ньому розповідається про те, як загін китайських солдатів героїчно захищав склад у Шанхаї від японських військ протягом чотирьох днів у 1937 році.

Попередній лідер "Погані хлопці назавжди" зібрав – 424 мільйони, причому показувати фільм почали ще до всесвітніх обмежень через коронавірус.

Вісім сотень – дивіться трейлер фільму:

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Джерело: comicbook
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