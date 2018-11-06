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Фігуристка влаштувала стриптиз на льоду: відеофакт

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Спортсменка запустила в мережі флешмоб #Tuktikchallenge - фото 1
Спортсменка запустила в мережі флешмоб #Tuktikchallenge / twitter

Переможниця Кубка світу з фігурного катання виконала стриптиз на льоду і запустила у мережі спокусливий флешмоб.

Фігуристка Єлизавета Туктамишєва перемогла в Канаді на Кубку світу з фігурного катання. Під час виконання програми дівчина роздяглася на льоду під трек Брітні Спірз "Toxic".

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"Стриптиз на льоду" дівчина присвятила чоловікам, написавши у своєму акаунті в Instagram "повертаю чоловіків у фігурне катання". Після цього спортсменка запустила в мережі флешмоб #Tuktikchallenge.
Фігуристку вже підтримали американці Нікі Баусенвейн і Ембер Гленн.

Тим часом український голкіпер ПФК "Суми" Артем Штанько показав, як треба відбивати одинадцятиметрові з користю і красою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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