ФІФА відмовилася позбавити членства в організації Росію

Президент ФІФА відмовився виключати Росію з організації. Інфантіно вважає, що організація може стати майданчиком для переговорів.

Президент ФІФА відмовився виключати Росію з організації. Зазначимо, що сьогодні Міжнародна федерація футболу провела конгрес, на якому вирішила низку питань. Втім, найцікавіше – виключення країни-агресорки – навіть не розглянула.

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"Виключити РФ з ФІФА – не варіант. Якщо ми не збираємо людей разом під час наших конгресів, тоді нам найкраще припинити нашу діяльність і піти додому. Можу лише закликати лідерів до діалогу та деескалації конфлікту. Виключення збірної Росії та російських клубів не було легким рішенням. Воно торкнулося людей, які люблять футбол. Але для нас це був спосіб наблизити мир", – президент ФІФА Джанні Інфантіно.

"Рада ФІФА також прийняла рішення призупинити роботу Федерації футболу Кенії та Футбольної асоціації Зімбабве з негайним набуттям чинності через неправомірне втручання третьої сторони", – сказав Джанні Інфантіно.

Інфантіно

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