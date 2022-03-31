Командир Інтернаціонального легіону розповів про досвід війни проти армії РФ

Через вторгнення російських окупантів з'явився Інтернаціональний легіон територіальної оборони України, який долучився до наших військових. Командир одного з таких спецпідрозділів вже встиг поділитись досвідом боротьби з армією Росії та здивував несподіваним порівнянням.

Українська армія заручилась допомогою Інтернаціонального легіону тероборони, тож командир окремого спецпідрозділу такого Легіону з позивним "Adviser" дав інтерв'ю Associated Press, де розповів про війну з російськими окупантами.

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Російська армія для нас, як солодка булочка. Для армії, яка воює 9 років. У нас воюють чоловіки, середній вік яких 30 років. А у них, те що я бачив, по 50 кілограмів, діти, які тримати зброю не вміють, не те що воювати. З достойним супротивником я стикнувся в Ірпені, – розповів він.

Також він додав, що США та Велика Британія надають чималу допомогу Легіону. Завдяки цьому військові мають сучасну техніку та зброю.

"Охочих вступити в Легіон дуже багато. Це близько 20-30 тисяч, які знаходяться на кордоні між Польщею і Україною. Ми не можемо всіх взяти. Ми відбираємо дійсно професіоналів, які знають, що таке спеціальне призначення... Вони тут не за гроші. Їхня мотивація – підтримання миру і демократії у всьому світі. Те, що вони побачили ті відео, спілкування з людьми, які знаходяться на цій території, яке їх вразило. Тому вони приїхали підтримати нас. У мене є люди з різних країн світу, вони дійсно професіонали", – наголошує "Adviser".

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