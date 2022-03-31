Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Командир Інтернаціонального легіону розповів про досвід війни проти армії РФ

  • 164
Як працює Інтернаціональний легіон територіальної оборони України - фото 1
Як працює Інтернаціональний легіон територіальної оборони України / Скриншот відео

Через вторгнення російських окупантів з'явився Інтернаціональний легіон територіальної оборони України, який долучився до наших військових. Командир одного з таких спецпідрозділів вже встиг поділитись досвідом боротьби з армією Росії та здивував несподіваним порівнянням.

Українська армія заручилась допомогою Інтернаціонального легіону тероборони, тож командир окремого спецпідрозділу такого Легіону з позивним "Adviser" дав інтерв'ю Associated Press, де розповів про війну з російськими окупантами.

І ще: Без руки, без ноги: слухайте саркастичний трек від ВІА БАЙРАКТАР

Російська армія для нас, як солодка булочка. Для армії, яка воює 9 років. У нас воюють чоловіки, середній вік яких 30 років. А у них, те що я бачив, по 50 кілограмів, діти, які тримати зброю не вміють, не те що воювати. З достойним супротивником я стикнувся в Ірпені, – розповів він.

Також він додав, що США та Велика Британія надають чималу допомогу Легіону. Завдяки цьому військові мають сучасну техніку та зброю.

"Охочих вступити в Легіон дуже багато. Це близько 20-30 тисяч, які знаходяться на кордоні між Польщею і Україною. Ми не можемо всіх взяти. Ми відбираємо дійсно професіоналів, які знають, що таке спеціальне призначення... Вони тут не за гроші. Їхня мотивація – підтримання миру і демократії у всьому світі. Те, що вони побачили ті відео, спілкування з людьми, які знаходяться на цій території, яке їх вразило. Тому вони приїхали підтримати нас. У мене є люди з різних країн світу, вони дійсно професіонали", – наголошує "Adviser".

Читайте також: Чому російська культура – це отрута: три важливі аргументи

пропозиції партнерів
Новини