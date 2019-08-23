Пародія на GTA в реальному житті підриває мережу: відео

Пародія на GTA / Кадр з відео

Блогери відтворили головні "фішки" популярної комп'ютерної гри GTA San Andreas в реальному житті. Ролик підриває мережу, зібравши уже понад 6 мільйонів переглядів та майже пів мільйона лайків.

Індонезійські блогери Mindplace Studio повторили комп'ютерний світ Сан-Андреас з гри GTA в реальності. Ролик, з'явився на офіційному YouTube-каналі блогерів.

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Кілька хлопців влаштували зйомку на вулицях індонезійської Джок’якарти. Вони зіграли головних героїв гри GTA: Сі-Джея, Біг Смоука і Райдера. Для повного ефекту у ролику блогери використовували графічні особливості та музичну тему гри.

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