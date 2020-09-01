Ferrari припинить виробництво популярних моделей: чим їх замінять

Компанія Ferrari зняла з виробництва моделі GTC4Lusso і GTC4Lusso T. Про це виданню Motor1 розповів представник італійської марки. У лінійці практичні шутінг-брейки замінить кросовер Purosangue.

Життєвий цикл Ferrari GTC4Lusso і GTC4Lusso T підійшов до кінця, хоча зовсім недавно стверджувалося зворотне. За словами представника марки, які наводить Motor1, у цьому немає нічого незвичайного: шутінг-брейки зняті з виробництва відповідно до п'ятирічної модельної стратегії, прийнятої у 2017 році.

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Естафету найпрактичніших Ferrari перехопить кросовер – або FUV (Ferrari Utility Vehicle), як його називає виробник, – Purosangue. Хоча безпосередньо про це не говориться.

Модель GTC4Lusso прийшла на зміну FF у 2016 році. Вона зберегла формфактор попередника, повнопривідну трансмісію 4RM, яку об'єднали з повнокерованим шасі, і двигун V12 6.3. Агрегат розвивав 690 кінських сил і 697 Нм крутного моменту, дозволяючи трьохдверці розганятися до "сотні" за 3,4 секунди. У 2017 році з'явився задньопривідний GTC4Lusso T, і йому дістався наддувний V8 3.9 з віддачею 610 сил і 670 Нм. І в тому, і в іншому випадку пару двигуну становив семиступінчастий "робот" з двома зчепленнями.

Шутінг-брейки Ferrari GTC4Lusso і GTC4Lusso T завершили свій життєвий цикл

Кросовер Purosangue (в перекладі з італійської – чистокровний) запланований до дебюту у 2022 році. Його побудують на новій передньомоторній архітектурі (так званий front mid-engine, коли двигун зміщений ближче до центру машини), яка передбачає установку V6, V8 і V12, з гібридним доважком і без, а також преселективного "робота" за схемою transaxle. Судячи з інформації від самої Ferrari, силова установка кросовера буде заснована на гібридній системі SF90 Stradale.

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