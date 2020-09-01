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У мережі засвітили до прем'єри новий Бетмобіль: відео
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Новий Бетмобіль помітили на тестових заїздах за рік до прем'єри чергового фільму про супергероя. Судячи з відео, авто Бетмена стане більше схожим на реальну машину.
У той час як попередні тизерні зображення показують нам хороший вид на капот Бетмобіля і його форми, що нагадує маслкар, ці шпигунські кадри демонструють нам більше задню частину, в якій розташований досить відкритий моторний відсік. Ззаду також видно задні ліхтарі, два вертикальних вихлопних отвори з кожного боку і масивна форсажна камера прямо посередині.
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Крім цього, на відео було видно два прототипи Бетмобіля, причому один з них виглядав як дублер для деяких сцен, де не видно задню частину, оскільки у нього немає двигуна.
Новий фільм "Бетмен" вийде на великі екрани у жовтні 2021 року.
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