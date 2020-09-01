Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

У мережі засвітили до прем'єри новий Бетмобіль: відео

  • 7
Новий Бетмобіль - фото 1
Новий Бетмобіль / Twitter

Новий Бетмобіль помітили на тестових заїздах за рік до прем'єри чергового фільму про супергероя. Судячи з відео, авто Бетмена стане більше схожим на реальну машину.

У той час як попередні тизерні зображення показують нам хороший вид на капот Бетмобіля і його форми, що нагадує маслкар, ці шпигунські кадри демонструють нам більше задню частину, в якій розташований досить відкритий моторний відсік. Ззаду також видно задні ліхтарі, два вертикальних вихлопних отвори з кожного боку і масивна форсажна камера прямо посередині.

І ще: На покинутому заводі знайшли ангар з унікальними та розкішними авто: фотофакт

Крім цього, на відео було видно два прототипи Бетмобіля, причому один з них виглядав як дублер для деяких сцен, де не видно задню частину, оскільки у нього немає двигуна.

Новий фільм "Бетмен" вийде на великі екрани у жовтні 2021 року.

Читайте також: Літаючий автомобіль Toyota успішно піднявся в повітря: відео

Джерело: motor1
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хотів би бути травою: гола Надя Дорофєєва показала, як слід проводити останні літні дні
  • 29 серпня, 21:22
  • 4194
ТОП-5 нових серіалів вересня 2020, які потішать глядачів
  • 30 серпня, 16:20
  • 270
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2492448
Загрузка...
Новини