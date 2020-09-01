У мережі нагадали про штрафи за їзду на нерозмитнених авто

У соцмережі Facebook з'явилася інфографіка, яка нагадує про штрафи, передбачені за порушення строків перебування автомобілів на іноземній реєстрації в Україні у 2020 році. Відповідною інформацією поділилися на сторінці "Дорожній Адвокат" у Facebook.

Як і раніше, розмір штрафу залежить від кількості днів перевищення термінів перебування авто в Україні. При цьому покарання діляться на автомобілі, які ввезли в режимі "транзиту" і "тимчасового ввезення".

І ще: Чому не варто залишати будь-які речі в машині: нове дослідження (фото)

Штрафи за "транзит"

до 1 дня – 170 грн;

1-10 днів – 3400 грн;

10-20 днів – 8500 грн;

20-30 днів – 85 000 грн.

понад 30 днів, втрата – 170 000 грн / конфіскація.

Штрафи з тимчасового ввезення

до 3 днів – 850 грн;

3-10 днів – 5100 грн;

10-20 днів – 17 000 грн;

20-30 днів – 85 000 грн.

понад 30 днів, втрата – 170 000 грн / конфіскація.

Читайте також: Як автомобілі допомагають справлятися зі стресом під час пандемії COVID-19