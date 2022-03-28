Хакери оприлюднили наказ міноборони РФ про підготовку фейкових відео

Хакери групи Anonymous оприлюднили скан наказу в.о. міністра оборони РФ Дмитра Булгакова про підготовку фейкових відео, на яких "українські військові" нібито знущаються з "російських військовополонених".

Зокрема йдеться про підготовку фейкових відео, в яких в Україні знущаються з "російських військовополонених". Хакери показали наказ у Twitter.

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"Наказую: розробити і поширити серію відеоматеріалів з демонстрацією нелюдської поведінки військовослужбовців Збройних сил України і націоналістичних формувань на території України щодо полонених, які виявили добровільне бажання здатися в полон", – йдеться в наказі.

Ще одна цікава деталь наказу – він датований 21 березня, а підписав його не Сергій Шойгу, а Дмитро Булгаков – тимчасовий виконувач обов'язки міністра оборони Росії. Це ще один доказ того, що Шойгу зараз не виконує свої обов'язки.

Також Булгаков пропонує супроводжувати фейки твердженнями про те, що українські військові нібито порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.

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