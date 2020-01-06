ТЕСТ: Яку колядку вам потрібно вивчити?

У різдвяний період довкола нас витає святкова атмосфера, тож час насолодитися цим сповна і колядувати. Дізнайтеся, яку саме колядку вам варто вивчити. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Коляда – невіддільна частина святкування Різдва. На жаль, українські колядки дедалі рідше лунають у наших домівках на зимові свята. Не забуваймо свої традиції й визначте, слова якої різдвяної пісні вам неодмінно варто вивчити. А потім даруйте гарний настрій своїм співом!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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