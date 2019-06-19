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Федотову косу показали з висоти пташиного польоту: вражаючі кадри

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Федотова коса - фото 1
Федотова коса / youtube

У мережі з'явилося відео, на якому зняли Федотову косу у Запорізькій області з висоти пташиного польоту. Красоти України просто вражають.

Ефектне відео зняли в селищі міського типу Кирилівці за допомогою квадрокоптера. Повідомляється також, що орієнтовна висота – до 470 метрів. Ролик опублікували у соціальній мережі Facebook.

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Федотова коса разом із Бирючим островом утворює смугу суходолу завдовжки 45 км. У найвужчих місцях ширина коси не перевищує 100 м. Складається переважно з піщано-мулистих та уламкових черепашкових осадів. Під час штормів коса у найвужчих місцях розмивається, утворюючи протоки завширшки до 200 м і завглибшки до 0,7 м.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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