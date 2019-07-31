Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Тести Подорожі

Магічний тест: Хто ти з Гаррі Поттера?

  • 3499
Тест про Гаррі Поттера - фото 1
Тест про Гаррі Поттера

31 липня – знакова дата для всіх поттероманів. Саме у цей день народився улюблений герой нашого дитинства Гаррі Поттер, а також його авторка Джоан Роулінг. Проходь наш магічний тест і дізнайся, хто ти із саги Гаррі Поттер!

Книгами "Гаррі Поттер" зачитувався чи не кожен з нас, тож історія хлопчика, що вижив, та його друзів стала справжнім бестселером та принесла славу його авторці Джоан Роулінг.

Більше магії: Яка роль Емми Вотсон підійшла б тобі?

У наймагічніший день року пропонуємо тобі пройти чарівний тест і визначити, кого б ти зіграв в улюбленій сазі!

Пиши, хто ти з Гаррі Поттера, в коментарях!

Читайте також: Джоан Роулінг випустить чотири нових книги про Гаррі Поттера

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча Джессіка Бух, яка згодна майже на всі пікантні пропозиції (18+)
  • 28 липня, 18:50
  • 1257
ТЕСТ: На який серіал схоже твоє життя?
  • 29 липня, 15:00
  • 1095
Як змінилися актори фільму Євротур: декого не впізнати
  • Вчора, 17:21
  • 722
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Тести