Магічний тест: Хто ти з Гаррі Поттера?

31 липня – знакова дата для всіх поттероманів. Саме у цей день народився улюблений герой нашого дитинства Гаррі Поттер, а також його авторка Джоан Роулінг. Проходь наш магічний тест і дізнайся, хто ти із саги Гаррі Поттер!

Книгами "Гаррі Поттер" зачитувався чи не кожен з нас, тож історія хлопчика, що вижив, та його друзів стала справжнім бестселером та принесла славу його авторці Джоан Роулінг.

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У наймагічніший день року пропонуємо тобі пройти чарівний тест і визначити, кого б ти зіграв в улюбленій сазі!

Пиши, хто ти з Гаррі Поттера, в коментарях!

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