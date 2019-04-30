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Фантастичні звірі: відома дата виходу третьої частини

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Фантастичні звірі 3 - фото 1
Фантастичні звірі 3 / digitalspy

Компанія Warner Bros. оприлюднила дату виходу третьої частини фільму "Фантастичні звірі і де вони мешкають".

Як повідомляє The Hollywood Reporter, вихід третьої частини фільму запланований на 12 листопада 2021 року.

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Warner Bros. пишається тим, що є кінематографічним будинком чарівного світу, і схвильована через майбутні "Фантастичні звірі", – наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що зйомки третьої частини фільму "Фантастичні звірі" відкладені.

Коли вийдуть Фантастичні звірі 3 - фото 324806
Коли вийдуть Фантастичні звірі 3

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Джерело: hollywoodreporter
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