Халат і нафарбовані нігті: Маколей Калкін потрапив на обкладинку глянцю у сміливому образі

Відомий американський актор Маколей Калкін потрапив на обкладинку журналу Esquire. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши знімки з фотосесії.

Так, для обкладинки авторитетного глянцю Маколей Калкін позував у чорному халаті з квітковим чорним притому і білою облямівкою. Одну руку актор поклав під грудьми, залишивши великий палець під коміром наряду.

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На пальці Калкін одягнув два великих кільця і перстень. Крім того, у нього недбало нафарбовані нігті світло-бордовим перламутровим лаком. Також актор з'являється на чорно-білих фото в стильних і сміливих образах від Gucci, Dolce&Gabbana і Saint Laurent.

У коментарі зірка "Сам удома" пожартував, що хлопець на обкладинці глянцю схожий на нього. Калкін запропонував шанувальникам купити Esquire в цьому місяці, щоб розібратися в цій загадці.

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